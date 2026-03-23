Procurorii vor audia părinții copilului, dar și martorii, pentru a afla cum s-a ajuns la această tragedie.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14, într-un complex privat din Sectorul 1 al Capitalei. Blocul are 10 etaje. Băiețelul de numai 5 ani ar fi căzut de la balconul unui apartament situat la etajul nouă.

La fața locului au ajuns rapid echipaje de intervenție, iar medicii au încercat să îl resusciteze pe cel mic, minute în șir, dar fără rezultat.

Potrivit unor surse din anchetă, doar mama copilului era acasă când s-a întâmplat tragedia, dar s-ar fi aflat într-o altă încăpere.

Vecina: „Mama copilului era măritată cu un iranian. știu că el nu era acasă. E româncă ea”.

Trupul băieţelului a fost transportat la IML, pentru necropsie. Cazul a fost preluat de procurori, iar părinții copilului, dar și martorii, vor fi audiați. Oamenii legii vor să afle cum s-a ajuns la această tragedie.