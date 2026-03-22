Corespondent Știrile PRO TV: „Totul s-a petrecut într-un complex rezidențial privat din Sectorul 1 al Capitalei. Blocul are zece etaje. Băiețelul de numai cinci ani ar fi căzut de la balconul unui apartament situat la etajul nouă, potrivit unor surse apropiate anchetei. Acasă ar fi fost doar mama, care ar fi fost într-o altă cameră în momentul în care s-ar fi întâmplat totul. Imediat, acolo au ajuns mai multe echipaje de intervenție. Medicii au încercat resuscitarea copilului, însă, pentru că impactul a fost unul foarte puternic, nu s-a mai putut face nimic.

Corpul neînsuflețit al copilului a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Este o anchetă în plină desfășurare în acest caz. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, așadar se vor face audieri. Vor fi audiați atât părinții, cât și martorii, pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia, cum ar fi avut acces copilul la balcon și dacă a fost supravegheat.”