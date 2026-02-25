Întâmplarea s-a petrecut într-un bloc din orașul Buhuși. Seara, suspectul și fosta sa iubită, în vârstă de 29 de ani, au mers în vizită la un prieten al bărbatului, de 34 de ani. La un moment dat, suspectul s-a dus la toaletă. Când s-a întors, s-a năpustit cu o armă albă asupra celorlalți doi tineri.

Daniela Tudor, vecină: „S-a auzit gălăgie, se trântea.”

Reporter: „Țipete de ajutor s-au auzit?”

Daniela Tudor, vecină: „Nu am auzit țipete de ajutor, dar în schimb striga tare un nume.”

Intervenție de urgență

Imediat după atacul brutal, agresorul a fugit din locuință. Bărbatul rănit de el a cerut ajutor unei patrule de poliție care trecea prin zonă. Atât el, cât și femeia de 29 de ani au fost internați, cu multe răni provocate prin înjunghiere.

Aurelia Țaga, director medical Spitalul Bacău: „De gravitate maximă a fost plaga de la nivelul coapsei la pacientul de sex feminin. Amândoi pacienții au fost internați în secția de chirurgie generală.”

În timp ce victimele au fost transferate în Bacău, suspectul a fost prins și reținut. Surse din anchetă spun că bărbatul considera că fosta sa iubită încă este partenera lui. Iar în apartament ar fi văzut-o pe tânără îmbrățișându-se cu amicul lui, ceea ce l-a înfuriat.

Lorena Bolfă, psiholog clinician: „Gelozia patologică nu este iubire, ci frică mascată. În spatele controlului se află de multe ori insecuritate și teama de abandon. Când emoțiile nu sunt înțelese și asumate, ele pot deveni furie, iar furia agresivitate.”

Agresorul n-a avut niciun motiv să atace din senin, a povestit tânărul rănit.

Ion Măriuț, vecin: „Ăsta e un băiat bun.”

Reporter: „Băiat cuminte?”

Ion Măriuț, vecin: „Da.”

Și femeia rănită a susținut în fața anchetatorilor că nu s-a apropiat de gazdă și că totul a fost doar în mintea suspectului. Agresorul a fost arestat preventiv, pentru tentativă de omor calificat.