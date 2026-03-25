Bărbatul muncea, împreună cu tatăl său, la reabilitarea clădirii fără să aibă echipament de protecție.

Cei doi bărbați montau streșini și burlane pe acoperișul Colegiului de Artă din Arad, aflat în reabilitare. La un moment dat, tânărul de 24 de ani a călcat pe o bucată de lemn putred, care s-a rupt sub greutatea sa.

A căzut de la 16 metri înălțime direct pe asfalt, unde a fost găsit de medici în stare de inconştienţă.

Mircea Merea, director-medical Serviciul de Ambulanţă Arad: „A fost transportat la UPU Arad. Suferise multiple fracturi era o politrauma severă complexă inclusiv un politraumatism cranio cerebral grav”.

Tânărul a fost operat și este în stare critică la terapie intensivă. Medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele sale de supravieţuire. Potrivit autorităților, cei doi bărbați lucrau la înălțime fără echipament de protecție.

Ecaterina Isac, inspector şef ITM Arad: „S-au urcat la înălţime 15-16 metri, nu au folosit nici schela constructorului pe care puteau să o folosească să lucreze în siguranţă, au lucrat într-un sistem propriu.”

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „Tânărul era angajat al unuia dintre subcontractanți”.

În acest caz se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.