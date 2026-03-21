Mașina în care se afla a intrat în coliziune cu un autocamion care transporta mere, iar impactul s-a dovedit fatal.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, șoferul camionului a reușit să iasă singur din cabină și a refuzat transportul la spital. Din nefericire, tânărul de 28 de ani, aflat la volanul autoturismului, a fost găsit decedat la sosirea echipajelor, prezentând leziuni incompatibile cu viața.

Accidentul din județul Satu Mare a avut și alte efecte: încărcătura de mere s-a împrăștiat pe șosea, fiind necesară intervenția unui utilaj pentru degajarea drumului. Traficul rutier în zonă a fost complet blocat pe durata operațiunilor de salvare și curățare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.