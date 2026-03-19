UPDATE Circulația tramvaielor din liniile 23 și 27 a fost reluată la ora 14:52. Blocarea a durat 82 minute.

Bărbatul a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători, a accidentat persoane aflate pe peron și a lovit tramvaiul care era oprit în stație, pe Bd. Octavian Goga, la stația Poșta Vitan (sens spre Piața Unirii).

Din acest motiv, circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 este blocată, a precizat STB. Două persoane accidentate au fost transportate la spital.

E al doilea accident în care o maşină intră pe un refugiu produs săptămâna aceasta în Bucureşti.

Luni, trei adolescenţi care aşteptau pe un refugiu de tramvai, să traverseze strada, în zona Şoseaua Viilor din Bucureşti, au fost răniţi, după ce un autoturism implicat într-un accident rutier s-a lovit de altul şi a ricoşat. În accident a fost rănită şi o a patra persoană, aflată în unul dintre autovehiculele implicate.