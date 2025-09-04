Un șofer e căutat de polițiști după ce a fost implicat într-un accident feroviar. Nu ar fi oprit la trecerea de cale ferată

04-09-2025 | 17:44
Mașină distrusă accident tren
Polițiștii din Bistrița-Năsăud încearcă să dea de urma unui șofer care a fugit imediat după un accident feroviar.

Ioan Vrâncean

Joi dimineață, acesta nu ar fi oprit la semnalele acustice și luminoase la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Ilva Mică, iar mașina lui a fost lovită de un accelerat.

În mod surprinzător, șoferul a ieșit destul de repede din vehiculul avariat serios și a fugit.

Polițiștii de la transporturi feroviare au reușit să identifice doar autoturismul, care este înmatriculat în județul Alba.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, inclusiv că șoferul să nu fi avut permis ori să se fi urcat băut la volan.

În acest caz a fost deschis un dosar pentru distrugere și fugă de la locul accidentului.

