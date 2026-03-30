Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Theodor Pallady, din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit martorilor, tânărul șofer a călcat prea tare pedala de accelerație, pe asfaltul umed, și a scăpat de sub control mașina, care a apucat să lovească mai multe autoturisme parcate.

Martor: Bubuitura mare ne-am trezit din somn. Am coborât fiecare jos să vedem despre ce e vorba. Unele mai afectate că a luat 9 mașini efectiv. Eu zic ca a avut peste o sută.

Conducătorul auto avea și o pasageră, în mașină. Din fericire, amândoi au scăpat nevătămați. Pe de altă parte, păgubiții trebuie acum să-și repare autoturismele, unele dintre ele grav avariate.

Femeie: A fost o mașină care a intrat în toate mașinile care erau parcate regulamentar la stradă și cam asta este situația în momentul de față. Trebuie să mergem cu mașinile la constatări la accidente ușoare și ulterior dosar de daună. Au fost vecinii care au venit si m-au anunțat.

Din primele informații, tânărul nu consumase alcool, și nici substanțe interzise, înainte de a se urca la volan.