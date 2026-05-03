Sunt înregistrate scurgeri de combustibil, astfel că pompierii au luat măsuri specifice pentru prevenirea incendiilor.

„Accident rutier produs în comuna Davideşti în care sunt implicate trei vehicule, două autoturisme şi o autoutilitară”, a anunţat ISU Argeş.

Două persoane au fost rănite şi transportate la spital. Victimele sunt un bărbat, cu traumatism cranio-cerebral şi cu zgârieturi la nivelul feţei, şi o femeie cu suspiciune de fractură cervicală.

„Au fost identificate scurgeri de lichide combustibile, sens în care pompierii asigură măsuri specifice de prevenire a incendiilor”, precizează ISU.