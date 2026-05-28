Șoferul autoturismului nu a păstrat distanța regulamentară, spun polițiștii, așa că a lovit motocicleta care circula într-un convoi. Din fericire, cele două victime sunt în afara oricărui pericol.

Accidentul s-a produs la ieșirea din Timișoara, pe drumul spre Ungaria. Convoiul de cinci motociclete, pe care se aflau cei doi motocicliști unguri, un bărbat și o femeie, se deplasa spre țara vecină.

În spatele lor circula o mașină în care se afla o altă persoană din grupul lor. Apelul la 112 a anunțat că o mașină a intrat într-un grup de motocicliști, așa că autoritățile au intrat în alertă.

Victimele au fost transportate la spital

Edi Cotârță, locțiitor comandant Detașament 1 Timișoara: „Un accident între un autoturism și motocicletă. Două persoane au fost transportate la spital în stare de conștiență.”

Femeie: „Când am venit aici, am văzut accidentul și am oprit mașina. Zic, eu știu cine, poate e lume de la noi din sat. Au băgat-o în salvare pe doamna care e lovită și domnul a zis că el a făcut accidentul.”

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autoturism, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu o motocicletă care circula în fața sa. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-o altă motocicletă.”

La spital au ajuns cei doi cetățeni maghiari de pe prima motocicletă izbită, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 61 de ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Șoferul mașinii a fost testat și a reieșit că nu consumase băuturi alcoolice.