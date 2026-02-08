După mai multe amânări, magistrații Curții de Apel Cluj au decis ca tânărul de 23 de ani să fie predat autorităților din Franța.

Totuși, instanța din Cluj a impus o condiție, în cazul în care acesta va fi găsit vinovat și condamnat, pedeapsa să fie executată într-un penitenciar din România.

Vă reamintim că tânărul era dat în urmărire internațională încă din toamna anului trecut, după ce a fost acuzat că și-ar fi ucis (octombrie ) și incendiat mama, medic cardiolog în Franța.

În urmă cu o lună însă a fost prins de polițiștii într-un mall din Cluj și arestat. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 5 zile.