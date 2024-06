Un profesor s-a bătut parte în parte cu un elev, la un banchet al absolvenților din Teleorman

”Erau niște intruși, pe care voiam să-i îndepărtez”, spune dascălul, care are și funcția de inspector adjunct pentru județul Teleorman. Directorul colegiului spune că dascălul e printre cei mai iubiți profesori și că nu își explică de ce a vrut să împartă singur dreptatea.

Banchetul absolvenților de liceu, de la Colegiul Unirea din Turnu Măgurele a avut parte de o bătaie în toată regula, care a luat sfârșit într-o benzinărie.

Cel cu cămașă albă este inspectorul adjunct de Teleorman, Răzvan Vasile, care a predat engleza la două clase care participau la petrecere. Celălalt personaj este un elev de la alt liceu din oraș, sosit neinvitat la banchet.

”Prof. Răzvan Vasile, inspector adjunct Teleorman: I-am zis să plece de-acolo, să-și vadă de treabă. A ridicat pumnii, m-a scuipat, m-a înjurat, a vrut să mă lovească... M-am ferit, am întins mâinile spre el să mă feresc. Și atunci au intervenit prieteni de-ai lui sau elevi de la noi... nu mai știu exact cine era. L-au potolit, a continuat să mă înjure, s-a urcat într-o mașină și a plecat.

Reporter: Domnule profesor, ați băut în timpul petrecerii?

Prof. Răzvan Vasile: Doamnă, fiind de 5-6 ore în restaurant, cred că am băut un pahar sau două de vin, dar în niciun caz acesta nu a fost motivul pentru care am încercat să aplanez lucrurile”.

Profesorul spune că restaurantul nu avea personal de pază și că nici nu a vrut să cheme poliția, ca să nu-i facă rău tânărului.

După acest episod, a revenit la banchet și a mai stat încă o oră, alături de foștii elevi. Momentan, polițiștii nu au primit plângeri, conducerea liceului s-a autosesizat și i-a cerut dascălului explicații.

Codul etic îi obligă pe profesori să elimine orice gest violent din conduita lor

Codul etic îi obligă pe profesori să elimine orice gest violent din conduita lor și să raporteze orice situație problematică în care ar putea fi implicați. Trebuie să-și păstreze rolul de mediatori de conflict, indiferent de context, fie că e în școală, la o activitate organizată de unitatea de învățământ ori la un eveniment unde nu se ocupă de supravegherea elevilor, ci e simplu invitat.

Totuși, nu e primul conflict apărut spontan la banchete. Iar acum câteva zile două eleve de clasa a opta din Ilfov au ajuns de la banchet direct la spital, cu semne de supradoză de medicamente. În ultimii ani, elevii care termină gimnaziul sau liceul vin singuri la petreceri, puse la punct de firme private, fără prezența părinților.

Mihaela Vrânceanu, profesor de geografie: ”Banchetul este organizat de către asociațiile de părinți. Profesorii sunt invitați de către elevi și de către părinți”.

Și în Otopeni două fete de liceu au băut la festivitatea de final de an până n-au mai știut de ele. Un coleg ar fi introdus votca în restaurant, disimulată într-o sticlă de apă.

