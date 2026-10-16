Magistratul a fost oprit în trafic de poliţiştii rutieri şi testat, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină. Ulterior, analizele toxicologie de la Institutul de Medicină Legală au confirmat prezenţa în organism a mai multor substanţe interzise, printre care ketamină şi amfetamină. Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti, competentă să judece cauza în primă instanţă, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului, scrie News.ro.

Ministerul Public informează că procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de urmărire penală au dispus, prin rechizitoriul din 14 octombrie 2026, trimiterea în judecată a unui magistrat, procuror în cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, acuzat de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe potrivit cărora în noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25, inculpatul a condus un autoturism pe drumurile publice din judeţul Giurgiu, fiind sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Potrivit sursei citate, magistratul a fost oprit în trafic de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul Rutier, iar testarea efectuată la faţa locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.

Analizele toxicologice efectuate de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” pe probele biologice recoltate în aceeaşi noapte au confirmat prezenţa în organism a mai multor substanţe psihoactive, printre care amfetamina şi ketamina.

„Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanţele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic”, precizează anchetatorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti, instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului.