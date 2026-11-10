Bărbatul, domiciliat în localitatea bistriţeană Monariu, este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals material în înscrisuri oficiale şi uzul de fals, potrivit Agerpres.

Acţiunea de prindere în flagrant a avut loc la data de 9 noiembrie, în zona centrului istoric al municipiului Bistriţa.

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"Din probatoriul administrat, poliţiştii au stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani ar fi pretins că are calitatea de magistrat în cadrul unei unităţi de parchet din judeţul Bistriţa-Năsăud. În acest context ar fi indus în eroare două persoane, prin aceea că ar avea influenţă asupra unor magistraţi şi le-ar fi promis totodată intervenţii în vederea soluţionării favorabile a unor cauze penale. În acest context, bărbatul ar fi pretins şi ulterior primit de la cele două persoane, sub pretextul efectuării unor demersuri juridice şi al exercitării influenţei, în diferite tranşe, aproximativ 50.000 de euro. Totodată, pentru a conferi credibilitate şi pentru a menţine persoanele implicate în eroare, bărbatul de 34 de ani ar fi falsificat şi utilizat mai multe înscrisuri oficiale, aparent emise de unităţi de parchet, instanţe judecătoreşti şi structuri ale Poliţiei Române, prin care ar fi atestat în mod nereal soluţionarea favorabilă a unor cauze penale", a informat, marţi, IPJ Bistriţa-Năsăud.

În urma activităţii de prindere în flagrant delict a bărbatului, asupra acestuia au fost descoperiţi 2.000 de euro, sumă remisă de una dintre persoanele implicate, precum şi 1.700 de lei.

Ulterior, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al Serviciului Criminalistic, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară.

La percheziţii au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, suma de 10.000 de euro, înscrisuri falsificate care ar fi stat la baza comiterii infracţiunilor, medii de stocare, 15 telefoane mobile şi un autoturism.

Urmare a probatoriului administrat, faţă de bărbatul de 34 de ani a fost luată măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bistriţa-Năsăud.

În cursul zilei de marţi, persoana cercetată urmează să fie prezentată magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.