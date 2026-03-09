„La data de 8 martie 2026, în jurul orei 15.40, poliţiştii din cadrul Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o femeie din localitatea Secu, cu privire la faptul că a fost agresată fizic de mai multe persoane. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa – Biroul de Ordine Publică. În timp ce poliţiştii interveneau pentru aplanarea stării conflictuale, unul dintre ei a fost agresat fizic de doi bărbaţi, în vârstă de 19 şi 24 de ani”, a anunţat, luni, IPJ Caraş-Severin.

Sursa citată a precizat că, în urma probatoriului administrat, luni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului în vârstă de 24 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate de poliţişti şi procurori.

„Agresarea sau ameninţarea unui poliţist în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu constituie o infracţiune gravă, pentru care legea prevede pedepse aspre. Orice tentativă de împiedicare a activităţii poliţiştilor poate fi sancţionată conform Codului penal. De asemenea, reamintim că intervenţiile poliţiştilor sunt menite să protejeze siguranţa publică şi ordinea. Facem apel la cetăţeni să respecte indicaţiile poliţiştilor, să nu împiedice activitatea acestora şi să manifeste un comportament responsabil, astfel încât intervenţiile să se desfăşoare în siguranţă pentru toţi”, a mai transmis sursa citată.