Un fost fotbalist de la Farul și Steaua a murit în accidentul naval din Portul Midia. Mesajele celor două cluburi

Gândurile noastre se îndreaptă către familie şi cei apropiaţi în aceste momente cumplite. Dumnezeu să-l odihnească în pace !”

“Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristeţe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan.

Şi Steaua Bucureşti a postat un mesaj în social media.

"Steaua Bucureşti deplânge dispariţia prematură a fostului său fotbalist, Sorin Tufan, decedat marţi, la doar 57 de ani, în tragedia maritimă din Portul Midia.

Transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!"

Pompierii intervin după ce un remorcher la bordul căruia se aflau cinci persoane, toate de naţionalitate română, s-a scufundat, miercuri, în Portul Midia. O persoană a fost scoasă din apă, fiind adusă la cheu, şi i s-au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat, victima fiind declarată decedată. Alte patru persoane ar fi murit, nefiind găsite, au afirmat reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Potrivit GSP, Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la vârsta de 10 ani, fiind îndrumat de mama sa şi avându-l ca prim antrenor pe Iosif Bukkosi.

A debutat la seniori la doar 17 ani, într-un meci din eşalonul secund, contra Petrolului. Din 1988 a devenit titular de bază, contribuind la promovarea echipei în Divizia A. A fost coleg de generaţie cu jucători precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

În 1992 a fost transferat la Steaua, la insistenţele lui Anghel Iordănescu, care a plecat ulterior la echipa naţională. Din cauza accidentărilor, nu a reuşit să se impună şi s-a retras din activitate în 1994, la doar 26 de ani, după ce a evoluat inclusiv în competiţiile europene alături de trupa roş-albastră, într-un meci cu Dinamo Zagreb.