Un fost fotbalist de la Farul și Steaua a murit în accidentul naval din Portul Midia. Mesajele celor două cluburi

Fostul fotbalist Sorin Tufan, care a evoluat pentru Farul Constanţa şi Steaua Bucureşti, se numără printre victimele tragicului accident naval din Portul Midia.

Farul Constanţa a transmis un mesaj de condoleanţe:

“Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristeţe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan.

Produs al centrului de copii şi juniori al Farului, unde a început fotbalul la vârsta de 10 ani, alături de profesorul Iosif Bukkosi, Sorin Tufan a debutat pentru echipa de seniori în 1985 şi a evoluat pentru alb-albaştri până în 1992, în peste 100 de partide.

Gândurile noastre se îndreaptă către familie şi cei apropiaţi în aceste momente cumplite. Dumnezeu să-l odihnească în pace !”

Citește și
Eurostat: România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană

Şi Steaua Bucureşti a postat un mesaj în social media.

"Steaua Bucureşti deplânge dispariţia prematură a fostului său fotbalist, Sorin Tufan, decedat marţi, la doar 57 de ani, în tragedia maritimă din Portul Midia.

Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la vârsta de 10 ani, avându-l ca prim antrenor pe Iosif Bukkosi. A debutat la echipa de seniori a Farului la 17 ani, contribuind la promovarea formaţiei în prima ligă.

În 1992 a fost transferat de Steaua, la insistenţele antrenoruui nostru de atunci, Anghel Iordănescu. Fundaşul dreapta a trebuit să se retragă din fotbal în 1994, la doar 26 de ani, din cauza numeroaselor accidentări. Era fiul fostului internaţional al României, Marin Tufan, prezent cu echipa naţionala la Campionatul Mondial din 1970.

Transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!"

Pompierii intervin după ce un remorcher la bordul căruia se aflau cinci persoane, toate de naţionalitate română, s-a scufundat, miercuri, în Portul Midia. O persoană a fost scoasă din apă, fiind adusă la cheu, şi i s-au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat, victima fiind declarată decedată. Alte patru persoane ar fi murit, nefiind găsite, au afirmat reprezentanţii Autorităţii Navale Române. 

Potrivit GSP, Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la vârsta de 10 ani, fiind îndrumat de mama sa şi avându-l ca prim antrenor pe Iosif Bukkosi.

A debutat la seniori la doar 17 ani, într-un meci din eşalonul secund, contra Petrolului. Din 1988 a devenit titular de bază, contribuind la promovarea echipei în Divizia A. A fost coleg de generaţie cu jucători precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

În 1992 a fost transferat la Steaua, la insistenţele lui Anghel Iordănescu, care a plecat ulterior la echipa naţională. Din cauza accidentărilor, nu a reuşit să se impună şi s-a retras din activitate în 1994, la doar 26 de ani, după ce a evoluat inclusiv în competiţiile europene alături de trupa roş-albastră, într-un meci cu Dinamo Zagreb.

Sursa: News.ro

Etichete: portul midia, fotbalist, steaua, farul constanța,

Dată publicare:

GALERIE FOTO A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
Citește și...
Eurostat: România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană
Eurostat: România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2%, în trimestrul patru din 2025, nemodificată faţă de precedentele trei luni şi în scădere de la 2,3% în perioada similară din 2024, atată datele Eurostat.

Angajări fictive pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului şi pensiei, în Buzău. Prejudiciu de 300.000 de euro
Angajări fictive pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului şi pensiei, în Buzău. Prejudiciu de 300.000 de euro

Un bărbat este cercetat pentru înşelăciune şi fals informatic, după ce ar fi angajat fictiv mai multe persoane, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 1,5 milioane lei (echivalentul a 300.000 de euro).

Remorcher scufundat în Portul Midia. Victima resuscitată a murit. Zeci de scafandri caută celelalte 4 persoane dispărute
Remorcher scufundat în Portul Midia. Victima resuscitată a murit. Zeci de scafandri caută celelalte 4 persoane dispărute

Un remorcher care avea 5 marinari la bord s-a scufundat în timpul unei manevre în largul mării. Unul dintre marinari a fost recuperat din apele mării, dar din medicii nu i-au putut salva viața.

Recomandări
Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”
Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”

Continuă dezbaterile din Parlament pe legea bugetului. Miniștrii Guvernului Bolojan au venit să-și prezinte bugetele, iar tensiunile sunt tot mai mari. 

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse

Însărcinatul cu afaceri al Iranului la Ambasada Republicii Islamice la București, Javad Karimi, a transmis într-un interviu pentru ȘtirilePROTV că România riscă „răspundere internațională” pentru că a permis utilizarea bazelor militare de către SUA. 

Garda de Mediu cere intervenţii urgente. Praful de pe şosele și trotuare amplifică poluarea în București
Garda de Mediu cere intervenţii urgente. Praful de pe şosele și trotuare amplifică poluarea în București

Pe lângă traficul de zi cu zi, după episoadele de ninsori puternice din această iarnă, sarea şi nisipul folosite pe şosele şi trotuare au ajuns acum sub forma unor particule foarte fine, în aer.

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Regina culturismului revine în forță! Narcisa Martin e hotărâtă să-și recâștige aurul: „Limitele pot fi depășite”