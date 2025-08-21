Un fost consilier PNL s-a sinucis pe mormântul părinților săi. Datoriile mari l-ar fi împis la un asemenea gest

Un fost consilier PNL și-a pus capăt zilelor cu o armă de vânătoare pe mormântul părinților săi. Era șeful Direcției Agricole Giurgiu și investise într-un proiect cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro.

Anchetatorii cred că datoriile mari l-ar fi împins la acest gest. Conform unor informații din anchetă, bărbatul, care era acum șef la Direcția pentru Agricultură a județului Giurgiu, investise în acest proiect cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro. Voia să construiască solarii agricole, dar se pare că ar fi făcut datorii mari.

Trupul său a fost găsit fără suflare în cimitirul din satul natal Falaștoaca, pe mormintele părinților săi. Alături a fost găsită și o armă de vânătoare cu două țevi și alice de calibru 12. Bărbatul era colecționar și avea în total în colecție 10 arme.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor, dar merg pe varianta sinuciderii, mai ales că bărbatul a fost surprins de o cameră de supraveghere intrând singur în cimitir înainte să comită acest gest.

În plus, surse din anchetă susțin că ar fi lăsat trei bilete de adio soției, finului său și celui mai bun prieten.

