Un fost consilier PNL s-a sinucis pe mormântul părinților săi. Datoriile mari l-ar fi împis la un asemenea gest

Stiri actuale
21-08-2025 | 19:51
×
Codul embed a fost copiat

Un fost consilier PNL și-a pus capăt zilelor cu o armă de vânătoare pe mormântul părinților săi. Era șeful Direcției Agricole Giurgiu și investise într-un proiect cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro.

autor
Cristina Dobre

Anchetatorii cred că datoriile mari l-ar fi împins la acest gest. Conform unor informații din anchetă, bărbatul, care era acum șef la Direcția pentru Agricultură a județului Giurgiu, investise în acest proiect cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro. Voia să construiască solarii agricole, dar se pare că ar fi făcut datorii mari.

Trupul său a fost găsit fără suflare în cimitirul din satul natal Falaștoaca, pe mormintele părinților săi. Alături a fost găsită și o armă de vânătoare cu două țevi și alice de calibru 12. Bărbatul era colecționar și avea în total în colecție 10 arme.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor, dar merg pe varianta sinuciderii, mai ales că bărbatul a fost surprins de o cameră de supraveghere intrând singur în cimitir înainte să comită acest gest.

În plus, surse din anchetă susțin că ar fi lăsat trei bilete de adio soției, finului său și celui mai bun prieten.

Citește și
Roman Starovoit
Ministrul rus al transporturilor a fost găsit împușcat în mașina lui. El a fost demis luni de Putin. Ipoteza anchetatorilor

Sursa: Pro TV

Etichete: PNL, consilier, sinucidere.,

Dată publicare: 21-08-2025 19:51

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
„Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere
Stiri externe
„Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

TikTok și Instagram au fost acuzate că vizează adolescenții cu conținut legat de sinucidere și automutilare – într-un ritm mai mare decât în urmă cu doi ani.

Ministrul rus al transporturilor a fost găsit împușcat în mașina lui. El a fost demis luni de Putin. Ipoteza anchetatorilor
Stiri externe
Ministrul rus al transporturilor a fost găsit împușcat în mașina lui. El a fost demis luni de Putin. Ipoteza anchetatorilor

Ministrul rus al transporturilor, Roman Starovoit, care a fost demis luni de preşedintele Vladimir Putin şi înlocuit cu adjunctul său, a fost găsit împuşcat în maşina sa, într-un aparent act de sinucidere, relatează presa rusă.

Tribunalul Bihor, executat silit pentru 70.000 euro. Nu a plătit daunele copiilor unei femei împinse la sinucidere
Stiri actuale
Tribunalul Bihor, executat silit pentru 70.000 euro. Nu a plătit daunele copiilor unei femei împinse la sinucidere

Tribunalul Bihor este executat silit pentru că nu a plătit despăgubirile morale, acordate copiilor unei femei care s-a sinucis. Instanţa a stabilit că aceasta a fost împinsă la sinucidere de soţul ei, aflat acum la închisoare.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”
Stiri Sport
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

FCSB se duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar
Stiri Economice
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12