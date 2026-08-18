Copila a ajuns în imediata apropiere a unor autovehicule și motociclete aflate în mișcare. Pentru că a fost expusă de tatăl ei unor riscuri, polițiștii au sesizat și Protecția Copilului.

Imaginile surprinse de un martor, dintr-o clădire din zonă, arată mașinuța înaintând pe benzile separatoare de dinaintea unei intersecții.

Imediat în spatele fetiței, un autovehicul este nevoit să oprească pentru a-i face loc.

Imediat apare din spate și un moped. Tatăl fetiței, care are în mână o telecomandă, nu pare deloc îngrijorat. Nici atunci când vehiculul de jucărie trece prin fața altei mașini care aștepta la semafor, rulează apoi pe trecerea de pietoni și, în loc să urce pe trotuar, așteaptă să meargă mai departe.

Deși este prea aproape de alte vehicule aflate în trafic, pe o stradă care intersectează Calea Victoriei.

Odată ce culoarea semaforului se schimbă, prima care pleacă este tot mașina fetiței, iar tatăl își continuă plimbarea în spatele ei de-a lungul trecerii de pietoni, dar la distanță de ea.

Același martor surprinde întregul traseu parcurs de cei doi până în momentul în care filmarea se oprește. Filmarea a ajuns și la Brigada Poliției Rutiere, care a reușit să îl identifice pe bărbat. Acesta nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Corespondent PROTV: „Agenții de poliție l-au amendat pe părinte pentru încălcarea normelor privind circulația pietonilor cu 432 de lei și 50 de bani. Asta după ce i-au atras atenția că și-a expus copila în acea plimbare pe Calea Victoriei cu mașinuța de jucărie. În plus, tocmai de aceea, polițiștii au sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a lua eventual și alte măsuri împotriva părintelui.”