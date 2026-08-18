Potrivit polițiștilor, motocicleta era condusă de un adolescent de 15 ani, care nu avea voie să urce pe un astfel de vehicul.

Corespondent Știrile PRO TV: „Tragedia s-a petrecut aseară, puțin după ora 20, pe o stradă din localitatea Vadu Moldovei. Potrivit polițiștilor, copilul a ieșit din curte și a traversat drumul, moment în care a fost izbit de motocicleta condusă de adolescentul de 15 ani. În urma impactului violent, cel mic a fost găsit în stop cardio-respirator. Avea o rană gravă la cap și mai multe fracturi deschise. O ambulanță a ajuns de urgență la locul accidentului, iar medicii au încercat timp de 50 de minute să-l readucă la viață. Din păcate, nu au mai putut face nimic. Cazul este acum în atenția polițiștilor, care au deschis un dosar penal și vor să afle cum a ajuns minorul să conducă motocicleta off-road. Adolescentul, în mod evident, nu avea permis de conducere. A fost testat și nu consumase alcool. La vârsta de 15 ani, în România, un minor poate răspunde penal doar dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. În cadrul anchetei se va efectua, așadar, obligatoriu, o expertiză medico-legală psihiatrică pentru a stabili dacă tânărul a realizat consecințele acțiunilor sale. Dacă a avut discernământ, minorul va fi pus sub acuzare pentru ucidere din culpă. La răspundere poate fi tras și proprietarul motocicletei, dacă nu va putea dovedi că autovehiculul a fost luat fără știința lui.”