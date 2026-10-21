Un fermier a descoperit resturi de dronă pe un câmp din localitatea Robeasca, județul Buzău. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a reacționat în acest caz și estimează că fragmentele ar putea proveni de la un incident mai vechi, nu de la o prăbușire recentă.

Primarul comunei, Domnica Vlad, a declarat pentru News.ro că, deocamdată, nu ştie să spună când ar fi căzut drona. „Noi auzim mereu bubuituri şi zgomote de avioane”, a adăugat edilul.

Potrivit primarului comunei Robeasca, Domnica Vlad, resturile dronei au fost găsite de către un bărbat pe un câmp din afara satului Moşeşti. "Băiatul care a găsit resturile pe câmp m-a sunat şi mi-a spus şi a anunţat ulterior la 112. Am înţeles că au venit pompierii în comună să meargă la locul indicat. Acum mă îndrept şi eu către localitate, căci am fost până la Buzău", a declarat edilul pentru News.ro.

Domnica Vlad a precizat că, deocamdată, nu ştie să spună când ar fi căzut drona.

"Noi auzim mereu bubuituri şi zgomote de avioane, dar nu ştiu să vă zic", a adăugat Domnica Vlad, primarul comunei Robeasca.Comuna Robeasca se află în sud-estul judeţului Buzău la limita cu judeţul Brăila.

35 de pătrunderi neautorizate ale dronelor și 6 drone doborâte în 2026

Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost raportate 106 atacuri în apropierea frontierei României, iar în 54 de cazuri drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. În total, șase drone au fost doborâte, iar 81 de drone sau fragmente de drone au fost identificate, ridicate ori neutralizate.

Numai în 2026, MApN a înregistrat 39 de atacuri în apropierea frontierei, 35 de pătrunderi neautorizate ale dronelor și șase drone doborâte. În aceeași perioadă, au fost identificate, ridicate sau neutralizate 44 de drone ori fragmente de drone.

Prin comparație, în 2025 au fost raportate 28 de atacuri în apropierea frontierei și nouă pătrunderi neautorizate, fiind identificate sau neutralizate 16 drone ori fragmente. În 2024, autoritățile au înregistrat 26 de atacuri în apropierea graniței și șapte pătrunderi neautorizate, precum și 14 drone sau fragmente identificate, ridicate ori neutralizate.

Datele MApN mai arată că, de la începutul războiului, au fost neutralizate nouă mine marine aflate în derivă în zona economică exclusivă a României sau eșuate pe țărm. Două dintre acestea au fost neutralizate în 2026.