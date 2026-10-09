Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului și îl cercetează penal pe presupusul agresor sub control judiciar.

Atacul a avut loc la sfârșitul cursurilor, într-un mic parc din apropierea unui liceu din Sfântu Gheorghe.

Elevul de clasa a noua terminase orele și se îndrepta spre casă, împreună cu un prieten. La un moment dat, 4 inși pe care cei doi nu-i cunoșteau au intrat în vorbă cu ei. Din motive încă neclare, adolescenții au intrat în conflict, iar unul dintre ei l-ar fi lovit cu un cuțit pe băiatul de 15 ani.

Victima a făcut cale întoarsă, în curtea liceului, și a cerut ajutor. Inițial, băiatul a spus că s-a accidentat singur.

Koman Laszlo, directorul adjunct al liceului: Eu eram de față aici, când am văzut că vin spre poartă și se ținea de umăr, sângera. În prima instanță așa s-a povestit, că a căzut și s-a lovit la umăr, s-a tăiat într-un ciob de sticlă. Ulterior am aflat că de fapt nu era o căzătură, ci era tăiat de cineva, necunoscuți.

Directorul școlii a sunat la 112, și o ambulanță l-a preluat pe elevul rănit și l-a transportat la spital. Între timp...

Nicoleta Tolvaj, purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna: Polițiștii au identificat presupusul autor, un alt minor de aceeași vârstă. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Întâmplarea îi îngrijorează pe părinți.

Părinte: Numai atât am auzit, că a fost cineva înjunghiat, un copil. Nu știu ce se poate face, sincer să spun, dar nu e corect.

Conducerea liceului spune că, de regulă, jandarmii patrulează în zonă în timpul pauzei mari, de la ora 11, și au grijă ca elevii să nu părăsească școala. Acum, va cere prezența unor echipaje și la finalul cursurilor.

Băiatul rănit are nevoie de 7 zile de îngrijiri medicale și nu va putea merge la școală timp de două săptămâni - spun cei din conducerea școlii.