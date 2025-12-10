Situație alarmantă la un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii intervin de urgență

Mai multe echipaje de intervenţie au fost direcţionate, miercuri seară, către un bloc din Tulcea, unde podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.

”În urmă cu puţin timp, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unei situaţii produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe din municipiul Tulcea. Potrivit apelului, într-una dintre încăperile locuinţei s-a surpat podeaua, existând riscul ca structura afectată să pună în pericol persoanele aflate în apropiere”, a transmis, miercuri seară, ISU Tulcea.

Sursa citată a precizat că spre locul intervenţiei s-au deplasat de urgenţă o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea.

”La sosire, salvatorii au constatat că surparea nu a provocat victime, iar locatarii se aflau în siguranţă”, a mai transmis sursa citată.

