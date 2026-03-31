Fugarul a fost prins după aproape o oră de la evadare în gară în Iași, chiar înainte să se urce într-un tren. Potrivit anchetatorilor, alarma a fost dată marți dimineață, puțin după ora 8 și jumătate. Deținutul, care este condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru furt calificat, a fugit de pe șantierul unei biserici din centrul Iașiului, unde lucra alături de alți 7 colegi, toți cu regim deschis.

Cum s-a petrecut incidentul

Bărbatul a profitat de o clipă de neatenție din partea agentului de poliție penitenciară. Imediat au fost făcute filtre în tot orașul, si în cele din urmă, un polițist de penitenciar, aflat în timpul liber, l-a observat pe fugar în Gara Nicolina.

Cu sprijinul polițiștilor de la Transporturi Feroviare, a reușit să-l imobilizeze pe fugarul care va avea un plus de pedeapsă. Evadarea este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la 3 ani.

Conducerea penitenciarului a demarat o anchetă internă, pentru a stabili cum s-a produs incidentul și ce măsuri pot fi luate pentru securitate sporită.