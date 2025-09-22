Columbianul care voia să arunce în aer obiective strategice din România la comanda Rusiei, condamnat la 6 ani de închisoare

22-09-2025 | 15:26
Murillo Diosa Luis Alfonso, columbian care plănuia să distrugă obiective strategice din România la instigarea unui rezident din Rusia, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru tentativă de diversiune.  

Sabrina Saghin

Instanţa supremă a respins apelul columbianului, fiind menţinută sentinţa dată în iunie 2025 de Curtea de Apel Bucureşti.

Pe 13 noiembrie 2024, cetăţeanul columbian, în vârstă de 34 de ani, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de acte de diversiune sub forma tentativei.

Care a fost planul columbianului

Anchetatorii susţin că Murillo Diosa Luis Alfonso s-a deplasat pe teritoriul României în luna iulie 2024, cu intenţia de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

El intenţiona să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov unde se aflau un depozit de deşeuri reciclabile, precum şi două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale.

Citește și
Alvaro Uribe
Fostul președinte columbian Alvaro Uribe, condamnat la 12 ani de arest la domiciliu, după o audiere „virtuală”

„Pe parcursul lunii iulie 2024, la instigarea unei persoane, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, bărbatul ar fi desfăşurat o activitate intensă de documentare pentru punerea în aplicare a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective din România, toate prezentând importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea naţională. În perioada 28 - 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoaşterii obiectivelor pe care ar fi intenţionat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces şi de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov, unde s-ar fi aflat un depozit de deşeuri reciclabile, precum şi două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale", anunţa, la acea vreme, Poliţia Română.

De asemenea, columbianul ar fi realizat fotografii şi filmări ale respectivelor obiective.

Procurorii au identificat şi traseul urmat de columbian pentru a ajunge în România.

„Din cercetări a reieşit că, în dimineaţa de 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns pe un aeroport din Bucureşti, călătorind cu avionul, pe ruta Medellin, Columbia - Madrid, Spania - Mykonos, Grecia - Bucureşti, Otopeni, ulterior deplasându-se la un hotel din municipiul Bucureşti. La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din judeţul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deşeuri reciclabile, două sonde de extracţie a petrolului, precum şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menţionată anterior de a efectua o misiune de recunoaştere a zonei şi de efectuare a unor fotografii", explică anchetatorii.

Bărbatul a efectuat stagiul militar în cadrul forţelor armate columbiene, fiind instruit în activităţi de culegere de informaţii, cercetare - documentare.

Columbianul cunoştea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările efectuate prin intermediul internetului (substanţe şi ingrediente de uz civil accesibile pe piaţa liberă), coroborate şi cu pregătirea sa militară şi cu unele materiale video accesate în mediul online - fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legătură, precum şi intenţia sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalităţi, fapte de natură să pună în pericol securitatea naţională prin raportare la obiectivele vizate - sonde de petrol, staţie de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice, conform anchetatorilor.

Poliția și SRI au împiedicat atacul

El nu a reuşit să-şi pună planul în aplicare, datorită intervenţiei poliţiştilor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

„Întrucât sabotorul a fost reţinut şi nu a mai putut comunica cu coordonatorii, aceştia au fost induşi în eroare de faptul că, în aceeaşi perioadă, la 01.08.2024, a avut loc un incendiu cauzat de un scurtcircuit, însă în localitatea Bragadiru din judeţul Teleorman. Astfel, canale de Telegram ruseşti au prezentat, în mod fals şi cu imagini de la alte incendii, operaţiunea ce viza locaţia din localitatea Bragadiru, Ilfov, identificată ca facilitate implicată în susţinerea efortului de război al Ucrainei, acţiunea fiind atribuită unei grupări ucrainene de rezistenţă ce a distrus prin incendiere un 'centru logistic unde era stocat combustibil ce urma să ajungă în Ucraina'. Informaţiile au fost dezminţite în mass-media românească, la momentul respectiv, ca urmare a unor comunicate oficiale emise de autorităţile române", declara SRI la acea vreme. 

Sursa: Agerpres

