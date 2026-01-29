O altă victimă le-a spus procurorilor că primea amenințări, fiind obligată să dea încă 10.000 de euro pentru o sumă luată acum aproape un deceniu.
Individul a fost arestat preventiv și este cercetat pentru șantaj și camătă.
Un bărbat de 42 de ani a fost prins în flagrant când lua 160.000 de lei, dobândă pentru niște bani dați cu camătă. Cel care l-a reclamat nu a mai făcut față presiunilor, după ce împrumutul a ajuns la 150.000 de euro.
Un scandal de proporții îl are în centru pe un pompier de la malul mării, acuzat că ar fi încercat să tâlhărească două femei din Constanța, sub amenințarea pistolului.
O operațiune a procurorilor Parchetului General a culminat cu arestarea a doi indivizi, acuzați de șantaj și răzbunare pentru ajutorul dat justiției de un bărbat.
Un individ din Craiova a fost arestat preventiv, acuzat că l-a şantajat şi l-a ameninţat cu moartea pe un bărbat, căruia îi împrumutase sute de mii de euro, cu o dobândă mare.
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinătate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.
România va produce alături de Germania echipamente militare cu bani europeni. Premierul Ilie Bolojan a discutat la Berlin cu cancelarul Friedrich Merz despre cooperarea în domeniul apărării prin programul SAFE.
Economia României este puternic polarizată: Bucureștiul generează peste un sfert din PIB-ul național, în timp ce 32 de județe se situează sub pragul de 2%.