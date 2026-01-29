Un cămătar a fost arestat după ce a cerut dobânzi uriașe de la victime. Sumele ajungeau la sute de mii de euro

Un bărbat de 42 de ani a fost prins în flagrant când lua 160.000 de lei, dobândă pentru niște bani dați cu camătă. Cel care l-a reclamat nu a mai făcut față presiunilor, după ce împrumutul a ajuns la 150.000 de euro.

