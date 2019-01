Un cal a îngenuncheat în faţa statuii lui Mihai Viteazul, la ceremoniile de la Sf. Gheorghe

YouTube/ covasnamedia.ro

Un cal negru care a îngenuncheat în faţa statuii voievodului Mihai Viteazul a fost vedeta manifestărilor organizate, joi, la Sfântu Gheorghe, cu prilejul aniversării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Calul aparţine unui tânăr din localitatea braşoveană Feldioara, Aurelian Sima, iar în luna decembrie a anului trecut a parcurs drumul din comuna Vâlcele, judeţul Covasna, până la Alba Iulia, în cadrul unui marş la care au participat o sută de români.

"Este o iapă de 3 ani, rasa Friziană, adusă din Olanda, o cheamă Flora. Perla neagră a Olandei, aşa i se mai spune acestei rase. Eu o am de doi ani, suntem foarte ataşaţi unul de altul, ne antrenăm zilnic foarte mult, răspunde foarte bine la comenzi şi am obţinut rezultate foarte frumoase în dresaj (...). Un astfel de cal costă între 10.000 şi 150.000 de euro (...) Eu sunt pasionat de mic de cai, iar acum o am pe Flora şi încă doi armăsari la fel de frumoşi (...). Momentul în care Flora a îngenunchiat în faţa statuii voievodului Mihai Viteazul a fost unul înălţător", a declarat, pentru AGERPRES, Aurelian Sima.

Momentul, începând cu minutul 3:20

Printre cei prezenţi la manifestările organizate în faţa grupului statuar Mihai Viteazul din centrul municipiului Sfântu Gheorghe s-au numărat şi o parte dintre cei o sută de români care anul trecut au participat la "Marşul Unirii" către Alba Iulia.

"Întrucât noi nu am putut fi prezenţi pe 1 Decembrie la Sfântu Gheorghe, pentru că am fost la Alba Iulia, am ţinut neapărat să fim astăzi aici. La Alba Iulia am fost 100 de români din judeţul Covasna, câte unul pentru fiecare an, iar drumul l-am făcut cu căruţele şi pe jos, aşa cum l-au străbătut strămoşii noştri pe 1 Decembrie 1918 (...). Astăzi suntem numai o parte, nu au putut veni toţi, dar am vrut să reiterăm, la o scară mai mică, acest drum tot aşa, în costume populare şi cu căruţe trase de cai, cum am fost la Alba Iulia, şi să ne închinăm în faţa statuii voievodului Mihai Viteazul din piaţa din Sfântu Gheorghe (...) Acest cal, mă refer la Flora, l-am văzut întâmplător cu ceva timp în urmă, când am fost invitat la o întâlnire familială, şi mi-a plăcut foarte mult. L-am avut pentru prima dată invitat la sfinţirea bisericii din Vâlcele, când a îngenuncheat în faţa episcopului Covasnei şi Harghitei, Andrei. După aceea, am avut cu noi în marş acest minunat exemplar, care, împreună cu Aurelian Sima, a îngenuncheat în faţa statuii lui Mihai Viteazul din Alba Iulia şi am ţinut să vină să îngenuncheze şi aici, la Sfântu Gheorghe", a declarat viceprimarul comunei Vâlcele, Nicolae Cucu.

Pe lângă marşul desfăşurat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, programul a mai cuprins ceremonii militare şi religioase, depuneri de coroane şi jerbe de flori, precum şi un program artistic, care s-a încheiat cu tradiţionala horă a unirii în faţa grupului statuar.

