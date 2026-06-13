Un șofer de 70 de ani, care se întorcea, împreună cu soția și nepoata de 2 ani, din vacanță de la Olimp, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în parapet.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul ar fi adormit la volan. Femeia de 69 de ani, aflată pe bancheta din spate, a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital. Fetița și bunicul său au fost răniți ușor.

Șoferul a fost verificat pentru consumul de alcool și droguri, rezultatele fiind negative. S-a circulat cu dificultate pe A2 zeci de minute.