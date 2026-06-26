„Situația a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat”, a transmis, joi, Jandarmeria Română.

Jandarmul a spart un geam al autoturismului și a reușit să scoată copilul în siguranță.

Jandarmii transmit o serie de recomandări:

Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute.

La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.

Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.

Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelați de urgență 112.