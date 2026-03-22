„La sosirea ambulanţei, echipajul medical a identificat un bebeluş de aproximativ 2 luni, de sex feminin, aflat în stop cardio-respirator. Personalul medical a demarat de urgenţă protocolul de resuscitare cardio-pulmonară avansată, conform prevederilor medicale de resuscitare pediatrică. Din nefericire, în ciuda eforturilor susţinute ale echipei medicale, organismul sugarului nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanţă a fost nevoit să declare decesul", a precizat SAJ Vrancea.

Reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea au declarat pentru AGERPRES că este vorba despre o fetiţă care s-ar fi născut prematur, la aproximativ 31 de săptămâni, şi ar fi avut probleme medicale, iar în ultimele zile ar fi fost răcită.

Conform aceleiaşi surse, mama a fost cea care a apelat la 112. Ea a alăptat copilul, l-a aşezat în pătuţ, ulterior constatând că nu mai respira.

Cazul a fost preluat de poliţie şi de Serviciul de Medicină Legală.

Nu numai vremea nefavorabilă face imposibilă recuperarea remorcherului scufundat la Midia. Provocările salvatorilor
Autorităţile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul fetiţei.