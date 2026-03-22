„La sosirea ambulanţei, echipajul medical a identificat un bebeluş de aproximativ 2 luni, de sex feminin, aflat în stop cardio-respirator. Personalul medical a demarat de urgenţă protocolul de resuscitare cardio-pulmonară avansată, conform prevederilor medicale de resuscitare pediatrică. Din nefericire, în ciuda eforturilor susţinute ale echipei medicale, organismul sugarului nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanţă a fost nevoit să declare decesul", a precizat SAJ Vrancea.

Reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea au declarat pentru AGERPRES că este vorba despre o fetiţă care s-ar fi născut prematur, la aproximativ 31 de săptămâni, şi ar fi avut probleme medicale, iar în ultimele zile ar fi fost răcită.

Conform aceleiaşi surse, mama a fost cea care a apelat la 112. Ea a alăptat copilul, l-a aşezat în pătuţ, ulterior constatând că nu mai respira.

Cazul a fost preluat de poliţie şi de Serviciul de Medicină Legală.

Autorităţile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul fetiţei.