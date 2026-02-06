Acesta le-ar fi oferit „asistență juridică” pentru recuperarea permiselor de conducere pierdute în urma abaterilor rutiere.

Potrivit IPJ Gorj, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu - Biroul de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în perioada 2022-2025, un bărbat de 66 de ani, din Târgu Jiu, fără a deţine calitatea de avocat şi fără a avea dreptul legal de a exercita această profesie, a indus în eroare mai multe persoane care ar fi comis abateri la regimul rutier, oferind asistenţă juridică şi promiţând câştigarea acţiunilor în instanţă, în scopul redobândirii permiselor de conducere.

Pentru această activitate, el era remunerat cu sume cuprinse între 300 de euro şi 3.500 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

De asemenea, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.