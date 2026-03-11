Scandalul a plecat de la un conflict conjugal, iar femeia nu și-a mai putut controla furia.

Cei doi soți, din localitatea Seini, se certau des, spun vecinii, iar la un moment scandalul a luat proporții. Femeia care, potrivit polițiștilor, consumase alcool, a început să își lovească partenerul cu tot ce a găsit la îndemână. Deși a încercat să o potolească, bărbatul nu a reușit și a sunat, într-un final, la 112, cerând ajutorul. Ulterior, spun anchetatorii, femeia și-a provocat și ea răni și a fost dusă la spital. Deși agresat, soțul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Totuși, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, împotriva femeii. Bărbatul a refuzat însă monitorizarea electronică, fapt care implică primirea, pentru el, a unui dispozitiv de supraveghere portabil și montarea unei brățări pe glezna celei care l-a bătut. Acum, dacă va dori prelungirea ordinului de protecție, va fi nevoit să solicite acest lucru în instanță.