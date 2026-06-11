La data de 7 iunie, Secţia 25 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 86 de ani, ar fi fost victima unei infracţiuni de tâlhărie, după ce a intrat în scara unui bloc din Sectorul 6, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6, iar în urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un bărbat în vârstă de 45 de ani.

"Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 7 iunie, în jurul orei 13:00, bărbatul ar fi urmărit persoana vătămată până în interiorul blocului, împrejurare în care, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, când au ajuns în dreptul unui apartament, prin exercitarea unor acte de violenţă, i-ar fi smuls un lanţ din aur pe care îl purta la gât, în valoare de aproximativ 12.600 de lei", arată sursa citată.

În vederea administrării materialului probator, poliţiştii au pus în executare, miercuri, un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti.

Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri şi, în baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.