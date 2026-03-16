Familia susține că omul ar mai fi în viață dacă medicii nu l-ar fi trimis de la unul la altul de mai multe ori, timp în care starea acestuia de sănătate s-a agravat progresiv.

Familia a chemat ambulanța vineri dimineața, în jurul orei 10, pentru că bărbatul care avea o afecțiune la plămâni respira cu dificultate. A fost transportat la Spitalul de Urgență, unde l-ar fi consultat și un medic cardiolog pentru că suferea și de o boală de inimă.

Dr. Liliana Dragomir, purtătoare de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Galați: „S-a decis transferul către spitalul de Pneumoftiziologie pentru că se ocupă de astfel de patologii”.

Doar că, ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie, pacientul a fost trimis înapoi la cel de urgență pentru că medicii au considerat că acolo poate fi mai bine îngrijit, având specialiști din mai multe domenii.

Întors la prima unitate medicală, bărbatul a ajuns din nou la un cardiolog care i-a prescris o rețetă. Apoi, medicul a chemat ambulanța pentru transfer și pacientul a fost trimis pentru a două oară la spitalul de Pneumoftiziologie. Nimeni nu s-a gândit, însă, că plimbarea interminabilă între spitale i-ar putea fi fatală.

Dr. Claudia Scorpan, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați: „Sigur că există o procedură, în sensul că este evaluat la UPU, se trimite spitalului nostru, în consult pneumologic. Ne-am făcut treaba."

Adică, spune medicul Scorpan, pacientul a fost investigat la plămâni și retrimis la Spitalul de Urgență.

Daniela Enciu, Serviciul de Ambulanță Galați: „În urma investigațiilor, unitatea destinatară nu a acceptat transferul, context în care s-a procedat la returul pacientului către Spitalul Județean."

Acest du-te-vino intre spitale a durat aproximativ 16 ore, timp în care starea de sănătate a pacientului de 83 de ani, s-a agravat. El a fost internat în cele din urma la spitalul de Urgenta, cel la care ajunsese prima dată.

Gabriela Micu, nepoata pacientului: „La 8 dimineață, deja atunci mi-au zis că l-au internat pe cardiologie. Între timp a fost mutat de două ori la TBC și din nou la Județ. Am și spus că are probleme la plămâni, după care TBC-ul mi l-a refuzat."

Acum, familia acuză medicii de felul în care au tratat pacientul.

Mariana Panaitescu, nepoata pacientului: „E bătrân, dar nu trebuie să-l lăsăm să moară. Mă doare sufletul. L-am adus pe picioare și îl luăm în coșciug. Aceeași treabă. Nu pot să îmi dau seama de ce nu își dau interesul, că e bătrân, că e tânăr."

Neîmpăcată cu sfârșitul tragic al bărbatului, familia vrea să își caute dreptatea în instanță. În paralel, cele două spitale au declanșat anchete interne.

Mariana Marcovici, rudă: „Luăm în considerare, la acest moment, depunerea unei plângeri la conducerea spitalului. În al doilea rând, plângere la Colegiul Medicilor, iar în al treilea rând luăm în considerare o acțiune direct în instanță”.

Rudele au cerut și o autopsie pentru a afla cu exactitate ce a dus la moartea bărbatului.