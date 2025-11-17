Un bărbat de 80 de ani, din Gorj, a fost lovit de locomotivă. Bâtrânul a fost aruncat lângă șine în urma impactului

Sfârșit tragic pentru un bătrân de 80 de ani, din județul Gorj. Omul mergea pe calea ferată, în comuna Bâlteni, când a fost lovit de locomotivă. În urma impactului, trupul său a fost aruncat lângă șine.

Mecanicul a povestit că, din cauza ceții, nu a reușit să îl zărească la timp. Nimeni nu știe ce căuta bătrânul pe calea ferată.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să afle cum s-a ajuns la această tragedie.

