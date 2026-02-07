La fața locului au intervenit de urgență medicii, care i-au acordat omului primul ajutor. Conducătorul auto nu consumase alcool.
Circulația în zonă a fost blocată zeci de minute.
Polițiștii au deschis acum o anchetă.
Dimineaţa la 4, o explozie puternică a zguduit un bloc de la marginea Capitalei. Potrivit pompierilor din Bucureşti şi Ilfov care au fost în alertă, deflagraţia s-a produs în garsoniera unor soţi din Chitila, în urma unei acumulări de gaze.
Autoritățile din Spania au capturat o rețea care exploata români lucrători în agricultură. Suspecții sunt tot nişte conaţionali. Profitau de oameni disperaţi să-şi găsească un loc de muncă.
Un incident şocant s-a petrecut în Cernavodă. Un bărbat de 72 de ani a fost tâlhărit pe stradă chiar de vecinii lui. S-a întâmplat la scurt timp după ce bietul om ridicase un împrumut de 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie.
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.