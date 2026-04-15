Omul abia plecase de acasă, dintr-o localitate din apropiere, și nimeni nu își explică de ce a virat brusc pe contrasens. Șoferul autobuzului și un pasager au fost răniți.

Accidentul s-a petrecut miercuri dimineață, între localitățile Ciceu Cristești și Uriu. Bărbatul de 47 de ani, de la volanul autoturismului, mergea la serviciu, în județul Cluj, și abia făcuse 10 kilometri când s-a întâmplat nenorocirea. La un moment dat, ar fi intrat pe contrasens, direct în autobuz. Impactul a fost devastator.

Lazăr Gavril, ISU BN: „Conducătorul autoturismului a fost găsit decedat, cu leziuni incompatibile cu viața. A fost extras de către echipajul de descarcerare”.

În urma șoferului se aflau, într-o altă mașină, tatăl, fratele și un cumnat, care mergeau în aceeași direcție. Au rămas blocați în trafic și, când au mers să vadă ce s-a întâmplat au suferit un șoc.

Fratele șoferului decedat: „Mergea la muncă la Cluj, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, că eu am venit mai în spate și am stat în trafic. Nu am cuvinte ce s-a întâmplat.”

Șoferul autobuzului ar fi încercat să evite impactul, a tras dreapta de volan până în parapet, însă fără rezultat. El și un pasager din cei patru care se aflau în vehicul au ajuns la spital. Șoferul autobuzului a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz. Autobuzul are montată și o cameră de supraveghere, iar anchetatorii au preluat dispozitivul pentru a analiza în detaliu imaginile.