Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu, a declarat, pentru Agerpres, că bărbatul în vârstă de 56 de ani, din localitatea Rusenii Noi, a fost găsit pe câmp, în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale sosite la faţa locului au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ o oră.

„Primul echipaj de ambulanţă, cu asistent medical, a început imediat manevrele de resuscitare, acestea fiind continuate de un echipaj cu medic pe tot parcursul transportului către spital. La sosirea în UPU, pacientul avea o temperatură corporală de aproximativ 40 de grade Celsius şi se afla în asistolie de peste 30 de minute. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, a fost declarat decesul", a precizat dr. Diana Cimpoeşu.

Conform informaţiilor furnizate de martori, bărbatul fusese expus pentru o perioadă îndelungată la soare şi ar fi consumat alcool înainte de a fi găsit în stare de inconştienţă.

Medicii au solicitat efectuarea necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

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Printre ipotezele luate în calcul se numără hipertermia severă provocată de expunerea la temperaturile extreme, dar şi un posibil infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, a adăugat dr. Diana Cimpoeşu. 