Crima s-a petrecut în cursul nopții, în localitatea Mitoc. Victima de 41 de ani și tânărul de 24 de ani se cunoșteau pentru că munceau adesea la o fermă din apropiere. Spre seară, între cei doi a izbucnit un conflict violent, pe stradă.

Agresorul a urmărit victima în curtea unui consătean

Valeriu Chihaia, prim procuror, parchetul de pe lângă tribunalul Botoșani: „A urmărit victima, până în curtea unui consătean unde acesta se refugiase, unde i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului provocându-i leziuni incompatibile cu viața."

Speriați, martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns medicii, care nu au putut decât să declare decesul. Între timp, suspectul a fugit de la locul crimei.

Anamaria Gabriela Ocu, agent de poliție: „În urma activităților desfășurate la fața locului de către echipa complexă de poliție, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și preluată în custodia poliției."

Individul a fost audiat, apoi reținut. Va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, pentru omor. Comunitatea este șocată de cele întâmplate.

Asistenta socială din comună: „Băiatul care l-a omorât provine și el dintr-o familie bună, nu pot să îmi explic gestul, motivul, furia."

Victima era tatăl a 6 copii, cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani. Familia va beneficia de ședințe gratuite de consiliere psihologică, pentru a depăși trauma suferită, a comunicat asistența socială.