Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au anunţat, luni, că un bărbat de 34 de ani este anchetat pentru comiterea infracţiunii de distrugere în formă continuată.

"În data de 5 iunie, în jurul orei 18:40, un bărbat a sesizat Poliţia municipiului Cluj-Napoca cu privire la faptul că, în intervalul orar 18:00-18:40, persoane necunoscute i-ar fi zgâriat caroseria autoturismului său, parcat pe strada Romulus Vuia din municipiul Cluj-Napoca. Totodată, acesta a precizat că pe aceeaşi stradă s-ar afla şi alte autoturisme avariate în mod similar", au afirmat reprezentanţii IPJ Cluj.

Poliţiştii deplasaţi la locul sesizării au găsit şase proprietari ale căror autoturisme prezentau urme de zgâriere.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că un bărbat a provocat distrugeri în acest mod la 21 de autoturisme.

Anchetatorii au reuşit să-l identifice pe bărbatul suspectat de aceste fapte şi el a fost reţinut pentru 24 de ore.