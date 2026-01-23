Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu, vineri, privind infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri, ca urmare a unei postări anonime pe o reţea de socializare.

IPJ Alba îl caută pe exhibiționist

”Din primele date, un bărbat, în timp ce se afla în proximitatea unei unităţi de învăţământ din municipiul Alba Iulia, ar fi săvârşit acte explicite de exhibiţionism. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în vederea identificării bărbatului şi stabilirii stării de fapt”, a precizat sursa citată.

