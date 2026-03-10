Familia celui mic acuză doctorii de neglijență gravă.

Mama copilului de un an şi nouă luni spune că a observat că băieţelul avea febră şi a venit cu el la unitatea de primire urgente a spitalului acum cinci zile.

Medicii i-au făcut analize, l-ar fi diagnosticat cu sinovita acută, adică probleme la un picior, apoi i-au dat drumul acasă.

Două zile mai târziu însă, copilul a fost adus cu elicopterul SMURD, la spital, în stop cardiorespirator, însă manevrele de resuscitare nu au dat rezultat. Familia copilului acuza acum medicii din spital, că nu l-au internat şi tratat corespunzător pe cel mic.

În replică, reprezentanţii spitalului spun că băieţelul ar fi ajuns la spital cu probleme funcţionale la piciorul drept şi cu o afecţiune respiratorie de mică amploare, pentru care medicii au recomandat tratament acasă şi revenirea la consult peste 4 zile.

După moartea copilului, conducerea spitalului a demarat o anchetă internă, iar în paralel se aşteaptă rezultatele necropsiei, pentru a afla cauza decesului.