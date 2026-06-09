Dar activitatea nu este deloc lipsită de riscuri. Un băiat de 19 ani, din Ploiești, s-a accidentat grav într-o asemenea expediție, desfășurată noaptea. El s-a speriat la un moment dat și a sărit de la etajul al doilea.

Tânărul de 19 ani, care se pregătea să susțină în aceste zile bacalaureatul, a intrat în această clădire din Târgoviște la miezul nopții, împreună cu niște prieteni.

Aici a funcționat secția de boli infecțioase a spitalului județean Târgoviște. Ajuns la etaj, băiatul a dat peste doi oameni ai străzii. Speriat, a sărit pe geam.

Claudiu Dumitrescu, director medical Ambulanța Târgoviște: Pacientul a prezentat un politraumatism, o fractură de bazin și de membru inferior stâng și fractură facială.

Fenomenul care atrage tot mai mulți tineri

evenită un fenomen în alte țări, explorarea urbană a stârnit și interesul tinerilor de la noi. Există hărți și platforme online, care oferă coordonate ale clădirilor abandonate, iar pe retelele sociale sunt grupuri în care pasionații postează filme si fotografii. Dar activitatea se află la limita legii, pentru că, de cele mai multe ori, curioșii nu au acordul proprietarului pentru a intra în imobilele respective.

Cătălina Mocanu, Purtătorul de cuvant al IJP Prahova: Poate atrage răspunderea contravențională sau penală in anumite situații. Înainte de a explora un astfel de loc este recomandat să verificați statutul juridic al proprietății și să obțineți acordul proprietarului.

Cornel Posea organizează, în mod legal, excursii care includ și vizitarea unor clădiri abandonate. El spune că oamenii trebuie să-și ia măsuri de precauție, mai ales noaptea.

Cele mai vizitate construcții părăsite sunt spitalele, siturile industriale și conacele. Pe lângă acordul proprietarului, cei dornici sa le vadă sunt sfătuiți să poarte echipament de protecție, să nu strice și să nu sustragă nimic din interior.