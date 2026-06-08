Nu este deloc lipsită de riscuri. Un băiat de 19 ani din Ploiești s-a accidentat grav într-o asemenea expediție, desfășurată noaptea - s-a speriat de niște oameni care se adăposteau în clădirea părăsită pe care o vizita și a sărit de la etajul doi.

Tânărul de 19 ani, care urma să susțină în aceste zile bacalureatul, a intrat într-o clădire din Târgoviște alături de prieteni, la miezul nopții. Venise de la Ploiești special pentru această aventură.

Corespondent PRO TV: „Poarta este deschisă, ușile nu mai sunt, iar geamurile sunt sparte așa că se poate intra cu ușurință în această clădire. Aici a funcționat secția de boli infecțioase a spitalului județean Tărgoviște”.

Ajuns la etaj, băiatul s-a speriat de doi oameni ai străzii și a sărit pe geam.

Claudiu Dumitrescu, director medical Ambulanța Târgoviște: „Am fost alertați în jurul orei 1 noaptea, un tânăr de 19 ani sărise de la etajul 2. După cum au declarat respectivii erau la vânătoare de fantome. Pacientul a prezentat un politraumatism, o fractură de bazin și de membru inferior stâng și fractură facială”.

Explorarea urbană a devenit un fenomen și în România, după ce a cucerit tineri din întreaga lume. Există hărți și platforme online, care oferă coordonate precise ale clădirilor abandonate, iar pe rețelele sociale sunt grupuri în care pasionații postează filme și fotografii din expedițiile lor. Activitatea se află la limita legii, pentru că - de cele mai multe ori - practicanții nu au acordul proprietarului pentru a intra în clădirile respective.

Cătălina Mocanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Deși explorarea urbană este practicată de multe persoane, aceasta poate atrage răspunderea contravențională sau penală în anumite situații. Înainte de a explora un astfel de loc este recomandat să verificați statutul juridic al proprietății și să obțineți acordul proprietarului”.

Cornel Posea organizează, în mod legal, excursii care includ și vizitarea unor clădiri abandonate. El spune că oamenii trebuie să-și ia măsuri de precauție, mai ales noaptea.

Cornel Posea, organizator evenimente de turism: „Locurile acestea care sunt, poate, în decădere. oricând pot apărea tot felul de surpări, tot felul de acoperișuri care cad, podele care se rup, iar ele trebuie să fie bine securizate."

Cele mai vizitate construcții părăsite sunt spitalele, siturile industriale și conacele.