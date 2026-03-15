Polițiștii anchetează incidentul.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, în localitatea Cenad, din Timiș. Copilul, în vârstă de 13 ani, era pe terenul de fotbal împreună cu tatăl său și câțiva prieteni. Băiatul a făcut un gest ce s-a dovedit a fi extrem de periculos.

Unchiul băiatului: „S-au jucat și s-a agățat de poarta aia care nu e prinsă, e mobilă și a venit peste el. Mă gândesc că nu e normal, dar făcând posibil antrenamente, o rămas pe mijlocul terenului. A fost o perioadă închis, localnicii au zis să lase copiii să se joace."

Corespondent PROTV: „Martorii au povestit că băiatul a marcat un gol la această poartă, iar atunci când a venit să ia mingea s-a agățat de bară și a început să se balanseze. Atunci poarta a căzut peste el pentru că nu este prinsă cu absolut nimic în pământ.”

Pe lângă porțile fixe de la capetele terenului, în zona de mijloc se afla poarta mobilă, folosită de obicei la antrenamente, tocmai pentru că poate fi mutată oriunde este nevoie. Structura ei metalică se sprijină doar pe două bare de un metru care se prelungesc în spate, fără ca poarta să fie ancorată în vreun fel în pământ.

Tatăl băiatului a fost cel care a sunat la 112, iar medicii au sosit și i-au acordat copilului primele îngrijiri medicale. Victima, rănită grav la cap, a fost transportată la spital, direct în sala de operație.

Localnic: „Cineva nu a avut grijă. Cineva care răspunde de acest teren."

Primăria susține că terenul este folosit exclusiv de echipa de fotbal a comunei și copiii nu ar fi avut ce căuta acolo.

Andrei Tița - primarul comunei Cenad: „Erau niște porți care se foloseau la antrenamente, de ce au ajuns pe mijlocul terenului nu aș putea să vă spun pentru că, probabil, dintre copii, le-au mai mutat stânga-dreapta. Acele porți asta e destinația lor, nu ca să ne cățărăm și să le tragem pe noi sau să fugim și să ne prindem de ele.”

Localnic: „Putea să fie copilul meu, al oricui putea să fie."

Localnic: „Nu e normal, dar asta e pentru echipa mare și intră copiii.”

Corespondent PROTV: „Joacă mulți copii fotbal aici?”

Localnic: „Da și normal că se poate intra, uitați. O fost lăsate cum o fost lăsate porțile și copiii s-au jucat pe ele."

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Aurora Piperea - purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Din primele verificări, s-a stabilit că băiatul s-ar fi jucat pe bara porții de fotbal.”

Deocamdată, cercetările se efectuează in rem, adică asupra faptei. Ancheta va stabili dacă există vreun responsabil de modul în care era amenajat și supravegheat terenul de sport.