Decizia definitivă de condamnare a fost dată de Instanţa supremă, care a menţinut sentinţa Curţii de Apel Bucureşti din octombrie 2025, prin care avocatul Mihail Vladimir Poenaru a primit un an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, cu un termen de supraveghere de 2 ani. Acesta activează ca avocat în Capitală şi este coautor al unor studii, articole şi lucrări de specialitate în materie de drept, urmând şi un doctorat în domeniul Dreptului muncii.

Avocatul invocă o stare de depresie şi o fermentaţie de la murăturile consumate de Mărţişor.

Potrivit actelor de la dosar, în noaptea de 1 martie 2024, la ora 23:00, un echipaj de poliţie opreşte în trafic un autoturism care circula pe DN1 către oraşul Otopeni. Întrucât şoferul emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest marca Drager, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ce a spus șoferul după ce a fost testat

Imediat după testare, şoferul a negat că ar fi consumat alcool şi a susţinut că urma un tratament pentru depresie.

"Cu această ocazie, inculpatul a avut o atitudine oscilantă, declarând iniţial că anterior conducerii autovehiculului nu a consumat băuturi alcoolice şi a menţionat faptul că se afla sub tratament medicamentos pentru depresie, anxietate, tulburări de somn. În cuprinsul menţiunilor făcute personal pe procesul verbal de prindere în flagrant, inculpatul a susţinut că a consumat murături, carne cu şampanie şi alte produse care fermentau. Cu prilejul examenului clinic efectuat la momentul prezentării inculpatului la INML în vederea recoltării probelor biologice, inculpatul a negat consumul de alcool", spun anchetatorii.

Este dus la un spital din Capitală, unde i-au fost recoltate două probe de sânge, iar buletinul de analiză toxicologică emis de INML arată o alcoolemie de 1,70 g la mie (proba I), iar peste o oră o alcoolemie de 1,38 g la mie (proba II).

Ulterior, în faţa anchetatorilor, avocatul a recunoscut că a trecut pe la părinţii săi, unde a sărbătorit ziua de 1 Martie şi a băut alcool.

"Fiind audiat în calitate de suspect, la data de 4 martie 2024, el a arătat că, în cursul zilei de 1 martie 2024, fiind zi de sărbătoare, a trecut pe la părinţi unde a mâncat (friptură, murături, desert), a băut nişte vişinată şi, deoarece urma să se deplaseze la aeroport, a hotărât după-amiază să se culce, crezând în mod plauzibil că alcoolemia urma să iasă din sânge. S-a trezit, a făcut un duş, constatând că este apt pentru a conduce, s-a urcat la volanul autoturismului urmând a se deplasa către Aeroportul Otopeni, unde avea treabă. În dreptul localităţii Baloteşti, a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliţie care l-a testat cu alcooltestul, constatându-se o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i s-a solicitat de către organele de poliţie să se deplaseze la Spitalul Universitar de Urgenţă pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, unde i-au fost recoltate două probe de sânge. Suspectul a mai menţionat că a fost diagnosticat cu două stenoze la coloana cervicală şi una la coloana lombară, motiv pentru care a fost internat de două ori în perioada verii şi toamnei anului 2024. Pentru această afecţiune, a arătat că se află sub tratament medicamentos", arată actele de la dosar.

În timpul procesului, judecătorii au notat că avocatul a dat declaraţii oscilante referitor la consumul de băuturi alcoolice, dar au apreciat faptul că acesta şi-a recunoscut fapta, chiar dacă nu a înţeles să uzeze de procedura recunoaşterii învinuirii, astfel încât au decis să-i aplice o pedeapsă cu amânare.

La aplicarea unei pedepse blânde, judecătorii au ţinut cont, potrivit motivării instanţei de fond, de recomandările primite de la ''doi profesori emeriţi ai Facultăţii de Drept'', care l-au descris pe avocat ca fiind o persoană "sârguincioasă", ''care a demonstrat o atitudine pozitivă şi profesionistă, abordând toate îndatoririle cu rigoare şi interes''.