Este al doilea incident de acest tip înregistrat la Cluj în acest an.

Joi, în jurul orei 8 dimineața, turnul de control a fost anunțat că aeronava, un Airbus A320, care se pregătea să plece din Cluj cu destinația Marrakech, a lovit un stol de păsări după aproximativ un minut de la decolare.

Imediat după impact, avionul a intrat în procedură de așteptare și s-a învârtit în aer aproape o oră, timp în care au fost făcute verificări și calcule. În final, s-a decis ca aeronava să fie redirecționată către aeroportul Otopeni.

David Ciceo, președintele aeroportului Internațional „Avram Iancu”, Cluj: „Luăm toate măsurile, analizăm această situație, avem sisteme audio, avem sisteme diverse pe care le folosim, controlăm foarte des pista, avem sisteme care sunt pe autovehicule. Din păcate, există destul de des birdstrikes.”

Potrivit reprezentanților companiei Wizz Air, aeronava a rămas la București pentru mai multe verificări de mentenanță. Pasagerii au fost preluați de un alt avion și au ajuns la destinație cu o întârziere de aproximativ două ore.

Pentru a reduce riscul acestor incidente, autoritățile spun că fiecare aeroport este obligat să aibă un plan de evaluare a riscurilor generate de apariția păsărilor în zonă. În plus, ar trebui să aibă montate sisteme pentru alungarea zburătoarelor din apropierea pistelor ori pentru monitorizarea lor în timp real.

Cristian Tecuceanu, Director general al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile: „Aeroportul ar trebui să colaboreze și cu autoritățile locale în scopul gestionării acestor stoluri. Dotarea cu echipamente speciale pentru controlul păsărilor în zona aeroportuară și îndepărtarea lor din calea aeronavelor.”

La nivel național, în 2025, incidentele de tip bird strike, adică lovirea unor păsări, au crescut de la 309 în 2024, la 363 anul trecut, potrivit Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.