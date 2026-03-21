Un pasager a fost proiectat în afara maşinii, care apoi l-a strivit, fiind declarat decesul. Alţi 14 pasageri au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital.

Conform datelor transmise de IGSU, în autocar se aflau 44 de pasageri. O persoană a murit, iar alte 14 victime, conştiente, au fost transportate la spital.

Celelalte persoane implicate în eveniment vor fi transportate cu microbuzele ISU într-o locaţie din apropiere, în vederea preluării de către un alt autocar şi continuării deplasării spre destinaţie.

UPDATE - ”La data de 21 martie 2026, la ora 04:04, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier grav pe DN 24, la km 48+500, în judeţul Galaţi. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, a reieşit că un autocar în care se aflau 44 de pasageri, care circula pe ruta Chişinău – Bucureşti, s-a răsturnat în afara părţii carosabile, într-o zonă de drum în aliniament, unde există o diferenţă de nivel de aproximativ 2 metri între carosabil şi acostament”, precizează IPJ Galaţi.

Conducătorul autocarului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Accidentul a avut loc între localităţile Priponeşti şi Tutova, iar în urma accidentului rutier a fost activat Planul Roşu de intervenţie.