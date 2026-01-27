Procurorii iau în calcul mai multe variante, printre care o sinucidere sau o crimă. Și îi caută pe cei care s-ar fi aflat în cameră cu victima.

Tragedia s-a petrecut la un hotel de lux din apropierea Domului din Milano. O femeie, portarul clădirii, a fost martoră atunci când românul în vârstă de 54 de ani a căzut de la peste 10 metri înălțime.

Crina Suceveanu, jurnalistă în Italia: „În momentul în care a căzut și s-a auzit bufnitura, femeia s-a uitat în sus și a observat o simplă siluetă la fereastra ultimului etaj. În câteva minute a coborât repede un alt domn care a fugit repede de o străduță”.

Bărbatul avea afaceri în domeniul imobiliar, potrivit presei italiene. Printre lucrurile sale aflate în camera de hotel au fost descoperite și trei cărți de identitate diferite. Toate conțineau, însă, fotografia sa.



Poliția din Peninsulă nu a transmis dacă bărbatul avea mai multe cetățenii sau folosea nume false.

Însă, anchetatorii cred că înainte de nenorocire victima ar fi avut o întâlnire de afaceri.

Corespondent PRO TV: „Procurorii italieni au deschis un dosar penal pentru omor. Agenții verifică toate camerele de supraveghere din zonă pentru a da de urma suspectului. Între timp se asteaptă rezultatele necropsiei”.

Procurorii italieni urmează să afle dacă românul a murit din cauza căzăturii sau înainte de aceasta.



