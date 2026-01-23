Scenele s-au petrecut în urmă cu trei luni pe terenul de sport al școlii generale din comuna Țepu, județul Galați. Se vede cum adolescentul este lovit cu palma peste față și umilit, de tatăl unui copil de 8 ani.

Violeta Antohi – directoare Școala Gimnazială Tudor Pamfile: „Cel mare a făcut o glumă prostă unui copilaș mai mic care se juca cu mingea pe terenul școlii, moment în care cel mic și-a anunțat părintele care a venit să-i ceară socoteală băiatului mai mare.”

Traumatizat, adolescentul nu le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat. Dimineață, sora băiatului a văzut imaginile șocante pe rețelele sociale.

Sora victimei: „El și-a cerut iertare dinainte acelui copil și se pare că după ce și-a cerut iertare l-a lovit. Vrem să fie tras la răspundere, să plătească pentru ceea ce a făcut. Nu să facem dreptate cu pumnii sau cu palmele, cum s-a întâmplat.”

Imaginile au ajuns și la polițiștii din Galați care au deschis o anchetă.

Comisar șef de poliție Felicia Tudoran – purtător de cuvânt Poliția Galați: „Sunt efectuate cercetări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.”

Tatăl copilului de 8 ani a fost, până de curând, membru în Consiliul de Administrație al școlii, dar nu a participat la nicio ședință, așa că a fost exclus.

Călin Rugină – primar comuna Țepu: „S-a dus singur să-și facă dreptate, după cum am văzut în imagini, lovindu-l și vorbindu-i foarte urât și agresiv. Este regretabil.”

Femeie: „Este puțin mai nervos.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

