Turtă dulce cu scop caritabil. Figurinele și casuțele vor fi vândute la un târg organizat la biserica evanghelica din Sebeș

În aceste zile decorează căsuțe și figurine din turtă dulce. Unele sunt atât de migălos făcute încât e nevoie și de 12 ore pentru a realiza un singur produs. Creațiile din turtă dulce vor fi vândute la târg, iar banii vor ajunge la copii bolnavi și la familii nevoiașe.

Bucătăria parohiei evanghelice din Sebeș s-a transformat într-o imensă patiserie. Zeci de ajutoare ale moșului au venit să modeleze și să decoreze figurine de turtă dulce. Sunt pregătite după rețete săsești, cu miere din belșug și mirodenii: anason, scorțișoară și cuișoare.

Fiecare are o sarcină precisă pentru ca turta dulce să prindă forma stabilită și să fie gata la timp.

Steluțe, moși crăciuni, brăduți ori căsuțe de poveste - toate sunt decorate cu spumă din zahăr și bombonele colorate.

Maria Roman, voluntar: „Până pe 9 noiembrie să avem, sperăm peste 250 de kg de turtă dulce pregătite.”

Andrei Sas, voluntar: „Le decorez cu o spumă specială după o rețetă veche săsească. În fiecare an cănd am avut ocazia să vin la decorat de turtă, cine nu e fericit când face o faptă bună.”

Cele mai frumoase lucrări sunt și cele mai migaloase.

Alesia Todeasă, voluntar: „A fost prima căsuță pe care am făcut-o anul acesta și am stat la ea o seară. Cred că trei ore în total, am început să fac acoperișurile prima dată.”

Povestea figurinelor a început în urmă cu 17 ani, cand turta dulce a devenit simbolul faptelor bune în această comunitate.

Anamaria Dahinten, inițiatoare: „Banii vor ajunge la 30 de familii nevoiașe și diferența va merge la Hospice Sibiu unde sunt copii cu boli terminale.”

Figurinele și casuțele din turtă dulce vor fi vândute pe 9 decembrie, la târgul organizat la biserica evanghelica din Sebeș.

Dată publicare: 26-11-2023 09:49